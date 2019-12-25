Это нужно, считает он, для того, чтобы сохранить космическое пространство природным для устойчивого и долгого развития.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что оружия в космосе быть не должно. Мнением он поделился на видеоконференции руководителей космических ведомств стран БРИКС.

Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Это нужно, считает он, для того, чтобы сохранить космическое пространство природным для устойчивого и долгого развития нынешним и будущем поколениями.

Рогозин добавил, что в последние годы количество космических государств выросло. В связи с этим он призвал их сотрудничать не только в научно-технической сфере, но и работать над правовым регулированием. По его словам, "Роскосмос" придерживается точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, поэтому подход к его освоению и изучению должен базироваться на равенстве, взаимоуважении и взаимовыручке.

Ранее мы писали, что Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова.