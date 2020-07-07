По его словам, Сафронов, будучи журналистом, отлично разбирался в материале.

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова. Его слова приводит агентство ТАСС.

Рогозин рассказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации корпорации. Он подчеркнул, что несколько лет знал Ивана как журналиста "Коммерсантъ" и "не сомневался в его порядочности и профессионализме".

Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности "Роскосмоса". Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По его словам, Сафронов, будучи журналистом, отлично разбирался в материале.

Рогозин выразил уверенность в том, что следствие объективно разберётся в данном инциденте.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене.

Видео: ФСБ