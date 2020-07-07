Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова. Его слова приводит агентство ТАСС.
Рогозин рассказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации корпорации. Он подчеркнул, что несколько лет знал Ивана как журналиста "Коммерсантъ" и "не сомневался в его порядочности и профессионализме".
Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
По его словам, Сафронов, будучи журналистом, отлично разбирался в материале.
Рогозин выразил уверенность в том, что следствие объективно разберётся в данном инциденте.
Ранее в Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене.
Видео: ФСБ
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