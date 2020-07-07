В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Президента РФ не вводили в курс дела.

В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что президента России не ставили в известность о деле советника генерального директора "Роскосмоса". Кремль узнал о произошедшем из СМИ.

Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В ФСБ заявили, что Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о военно-техническом оснащении для спецслужб НАТО. В "Роскосмосе" добавили, что задержание советника главы госкорпорации не связано с его текущей работой в "Роскосмосе". До получения должности в структуре, Сафронов работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант". Он занимался военной и космической тематиками.

ФСБ опубликовало видео задержания Ивана Сафронова из "Роскосмоса".

Видео: ФСБ