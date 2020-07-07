"Роскосмос" подтвердил задержание за госизмену советника гендиректора

Ивана Сафронова обвиняют по статье 275 УК РФ.

"Роскосмос" подтвердил задержание за государственную измену советника генерального директора корпорации. Пресс-служба ведомства заявила, что Иван Сафронов действительно задержан утром 7 июля.

В настоящее время чиновнику предъявили обвинение по статье 275 УК России. Ведутся следственные мероприятия. В "Роскосмосе"готовы оказать содействие правоохранительным органам по данному расследованию. В пресс-службе госкорпорации отметили, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы "Роскосмоса".

Напомним, что Сафронов занял свой пост около двух месяцев назад. Он занимался внутренней информационной политикой "Роскосмоса" и входящих в корпорацию предприятий.

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