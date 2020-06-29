Госкорпорация назвала причины высокой себестоимости ракеты.

"Роскосмос" объяснил высокую стоимость "Ангары". Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации. Чиновники рассказали, что высокая себестоимость изготовления ракеты связана с особенностями ее производства. В настоящее время объект собирается на территории двух городов - в Москве и Омске.

В пресс-службе "Роскосмоса" добавили, что пока производство полностью не будет находится в Омске на площадке "Полет", создатели продолжат сталкиваться с дополнительными накладными расходами. Дороговизна ракеты также связана с тем, что "Ангару-А5" производят пока что не серийно, а штучно.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ