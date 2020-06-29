Шесть аппаратов отправятся на орбиту до конца 2020 года.

Раскрыты сроки запуска в космос российских "Гонцов-М". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в ракетном-промышленной отрасли. Согласно сведениям от экспертов, шесть спутников будут выведены на земную орбиту к концу 2020 года.

На данный момент известно, что три аппарата будут запущены при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Спутники отправят в космос с "Плесецка" в сентябре. Второй запуск с космодрома "Гонцов-М" состоится либо в ноябре, либо в декабре. Вместе с российскими аппаратами ракета отправит на орбиту иностранные малые спутники.

Напомним, что в 2019 году запуск "Гонцов-М" был отложен с мая на июнь. Это оказалось связано с тем, что у РФ не было аппаратуры системы управления, которое создавалось на украинском производстве.

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ