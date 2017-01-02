Этот запуск стал завершающим для России в 2019 году.

Три "Гонца-М" и военный спутник успешно выведены на орбиту с космодрома "Плесецк". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в Минобороне. "Роскосмос" запустил в космос разгонный блок "Бриз-КМ", который нес аппараты связи России. Также эксперты последний раз в истории запустили в космос легкую конверсионную ракету "Рокот".

Запуск произвели в 2:11 утра по московскому времени 27 декабря в штатном режиме. Сейчас спутники связи переданы под контроль заказчика - компании "Спутниковая система "Гонец". Вывод на орбиту стал завершающий для 2019 года.

За год специалистам удалось совершить 25 запланированных запусков.Из них 13 раз объекты запускались через "Байконур", 8 - с "Плесецка", 1 - с "Восточного" и 3 раза с Куру. Показатели позволили России занять третье место в мире по количеству ракет, запущенных в космос. На первой позиции находится Китай с 33 стартами (из которых 31 оказался успешным), на второй - США с 27 пусками. К концу года мир ожидает еще два китайских пуска.

Ранее Piter.tv писал о том, что с космодрома Куру произведен запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с европейскими спутниками.

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