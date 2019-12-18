С космодрома Куру произведен запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с европейскими спутниками

Накануне пуск был отложен из-за неполадок в системе управления носителя.

Сегодня, 18 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовал РН "Союз-СТ-А" с европейскими спутниками.

Сегодня днем в 11.54 с космодрома Куру успешно запущен ракетоноситель "Союз-СТ-А". Пуск ракеты прошел в штатном режиме. Запуск РН был отложен на сутки из-за сбоя в системе управления носителя, сообщает ТАСС.

Спустя 10 минут после запуска разгонный блок "Фрегат-МТ" в штатном режиме отделился от российской ракеты и теперь в течение четырех часов должен вывести на орбиту пять аппаратов общей массой 2,5 тонны. Среди них космический телескоп "Хеопс", предназначенный для поиска и изучения экзопланет транзитным методом.

Видео: Arianespace