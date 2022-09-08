Ракета Ariane 5 со спутником связи Eutelsat стартовала с космодрома Куру

Запуск носителя состоялся во Французской Гвиане.

Европейская ракета Ariane 5 со спутником связи Eutelsat KONNEKT VHTS стартовала с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане. Известно, что аппарат предназначен для обеспечения интернет-соединения скоростью до 500 Гбит/с в регионе. Также при помощи новинки специалисты будут заниматься мобильными телекоммуникациями на воздушном и морском пространствах. Прямая трансляция велась на официальном сайте компании-оператора Arianespace. В пресс-службе предприятия уточнили, что данный спутник стал 37-м по счету, запущенным Arianespace для проекта Eutelsat. Ранее эксперты планировали запустить ракету-носитель со спутников еще шестого сентября. Однако старт пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками сети Starlink.

Фото и видео: Arianespace