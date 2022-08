SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками сети Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, в которой находилась очередная группа микроспутников проекта Starlink. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте оператора. Старт состоялся в 22:40 вечера по местному времени (в 08:40 утра по Москве) с территории Военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.

Известно, что первая ступень ракеты уже использовалась в шести запусках компании Илона Маска. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть данный элемент Falcon 9. В автоматическом режиме объект должен опуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в акватории Тихого океана.

Напомним, что сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа к широкополосному Интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества спутников. SpaceX рассчитывает отправить в космос около 11 тысяч малых аппаратов. Отправка в космос и эксплуатация объектов обойдется в 10 миллиардов долларов.

Фото и видео: SpaceX