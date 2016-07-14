Китай успешно запустил спутник Chuangxin-16

Ракета-носитель Kuaizhou-1A доставила на орбиту экспериментальный аппарат.

Китай успешно запустил 23 августа экспериментальный спутник Chuangxin-16 от местной Академии наук. Об этом рассказали журналисты из Центрального телевидения КНР. В СМИ уточнили, что запуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A состоялся в 10:36 утра по местному времени (в 05:36 утра по времени Москвы) с территории космодрома Сичан, находящемся в провинции Сычуань на юго-западе страны). Выводимый на орбиту аппарат успешно добрался до заданной траектории полета. Космическое устройство Chuangxin-16 в основном будет применяться учеными для проведения научных экспериментов, а также проверки новых технологий. Старт стал 16-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.

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Фото и видео: YouTube / SciNews