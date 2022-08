SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками сети Starlink

Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг.

Американская компания SpaceX осуществила в пятницу 12 августа запуск собственной ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроаппаратов сети Starlink. Трансляция с места событий велась на официальном сайте оператора. Запуск произведен в 14:40 часов по времени Восточного побережья США (в 00:40 утра субботы 13 августа по времени Москвы) с территории площадки ВВС Ванденберг, расположенной в Калифорнии. На текущий момент успешно на околоземную низкую орбиту направлены 46 объектов.

Напомним, что первая ступень ракеты ранее уже использовалась в девяти космических запусках. Сотрудники компании SpaceX вернули данный элемент Falcon 9 на Землю.Ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), установленную в акватории Тихого океана. Данная технология позволяет специалистам снижать стоимость новых стартов.

SpaceX запустила ракету-носитель с 52 спутниками сети Starlink.

Фото и видео: YouTube / SpaceX