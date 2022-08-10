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SpaceX запустила ракету-носитель с 52 спутниками сети Starlink

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Аппараты успешно размещены на орбите Земли.

Американская компания SpaceX запустила собственную ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Запуск был дан местными специалистами из космодрома, расположенного в центре имени Кеннеди в штате Флорида. Старт ракеты состоялся в 22:14 вечера 9 августа по местному времени (в 05:14 утра 10 августа по времени Москвы).

Развертывание 52 спутников Starlink подтверждено.

пресс-служба SpaceX в социальных сетях

Напомним, что космическая организация SpaceX на текущий момент вывела на околоземную орбиту с мая 2019 года более 2,6 тысяч путников. В настоящее время сеть связи Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. Эксперт рассчитывают, что проект поможет обеспечить доступ к широкополосному интернету в любой части планеты со скоростью трафика 1 Гбит в секунду (соответствует стандарту 5G).

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Фото и видео: YouTube / SpaceX

Теги: spacex, starlink, космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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