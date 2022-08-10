В 2024 году система отправится на МКС ради тестирования заявленных возможностей.

Робот-хирург сможет автономно проводить операции в космосе. Об этом рассказали представители американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA). Они уточнили, что в ближайшем будущем США и коллеги из других мировых организаций впервые за более чем 50 лет получат возможность отправить астронавтов за пределы низкой околоземной орбиты.

Эксперты уточнили, что в отличие от эры Аполлона, данные космические миссии будут состоять из специалистов, которым придется проводить продолжительное время на Луне и путешествовать на Марс и обратно. Между миссиями пройдет продолжительный период времени, чтобы астронавты смогли осуществить на поверхностях небесных тел операции. Из-за таких условий увеличивается риск того, что больные или раненые не получат доступа к лицензированным практикующим медикам, а такие врачи могут понадобиться для проведения потенциально спасительных операций. Профессор Шейн Фарритор с партнерами из Инновационного кампуса штата Небраска (NIC) Университета Небраски-Линкольна (UNL) для этих целей создали миниатюрного робота-помощника In-vivo (MIRA) .

Напомним, что в 2024 году эта портативная роботизированная хирургическая платформа (RAS) будетдоставлена ​​на Международную космическую станцию ​​(МКС) для проведения испытательной миссии.

Сбер и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий.

Фото и видео: YouTube / Virtual Incision