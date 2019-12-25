Сбер и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий

Участники отметили продуктивное сотрудничество в области дистанционного мониторинга пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили результаты внедрения и возможности по дальнейшему развитию и использованию цифровых технологий Сбера в социальной сфере и здравоохранении региона.

Участники отметили продуктивное сотрудничество в области дистанционного мониторинга пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. За время проекта было осуществлено свыше 540 000 звонков роботом, проведено почти 8000 консультаций. Всего в проекте участвовало более 54 тыс. пациентов.

В продолжение данного сотрудничества в настоящее время СберЗдоровьем совместно с Комитетом здравоохранения Ленинградской области был успешно запущен дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. В проекте участвует 21 медицинское учреждение региона. К дистанционному мониторингу могут быть подключены более 7000 пациентов с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Наблюдение осуществляется при помощи роботизированного обзвона. Робот, разработанный группой компаний ЦРТ, посредством телефонного звонка проводит опрос о состоянии здоровья и передает их в электронный "Дневник здоровья".

В рамках встречи речь также шла о внедрении в области социальной карты для предоставления мер поддержки населению, о перспективах использования в регионе продуктов и решений на базе искусственного интеллекта от СберМедИИ и решений от компаний-партнёров Сбера – группы компаний ЦРТ (внедрение голосового заполнения медицинских протоколов) и ООО "Первый электронный рецепт" (проведение пилотных проектов по использованию электронного рецепта).

На встрече Ольга Голодец вручила губернатору Александру Дрозденко сертификат на носимые устройства от СберЗдоровья для внедрения дистанционного мониторинга состояния здоровья жителей Ленинградской области.

Сбер — ведущая технологическая компания России. Мы активно развиваем удобные и эффективные решения для государства и общества, предлагаем миллионам клиентов востребованные услуги. Сегодня жители и врачи Ленинградской области уже используют цифровые решения Сбера. Это сервисы СберЗдоровье, медицинские разработки для врачей с использованием искусственного интеллекта от СберМедИИ и партнёра Сбера — группы компаний ЦРТ. Цифровые технологии Сбера помогают получать услуги удобным способом и дают возможность более качественно следить за своим здоровьем. Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Платформенные решения СберЗдоровья широко используются на российском уровне. Мы сегодня можем уверенно сказать, дистанционный мониторинг, голосовое заполнение медицинских протоколов, электронный рецепт ― это эффективная помощь врачам и пациентам. В Ленинградской области успешно реализован пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, в котором участвовали больше 54 тысяч пациентов. Мы продолжаем сотрудничество. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Фото: правительство Ленобласти