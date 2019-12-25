В небе над Петербургом заметили след от запуска ракеты "Союз“

Аппарат был запущен ранним утром с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Петербуржцы могли заметить над городом необычный яркий след ранним утром в понедельник, 10 октября. Снимки "аномалии" разместили в соцсетях.

Как выяснилось, ничего мистического в явлении нет – над Северной столицей хорошо проглядывался след от ракеты, запущенной примерно в 5:52 с космодрома Плесецк (Архангельская область)

В Минобороны РФ добавили, что уже в 05:54 ракету приняли на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Ранее мы сообщили о том, что над Финским заливом запечатлели яркое северное сияние.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб