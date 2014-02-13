С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5 с двумя спутниками

Аппараты будут использоваться Малайзией и Индией.

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи на борту. Соответствующее заявление сделали представители компании-оператора Arianespace. Известно, что первый космический аппарат был разработан Airbus Defense и Space в целях использования малазийской фирмы спутниковой связи MEASAT. При помощи устройства пользователям увеличат скорость передачи данных в широкополосном доступе в Сеть. Срок эксплуатации спутника составит более чем 18 лет.

Это второй запуск, осуществленный Arianespace с начала 2022 года. Цель миссии - вывести спутники общей массой более 10 тонн на геостационарную орбиту. пресс-служба компании

Второй спутник (GSAT-24) создан подразделением Индийской организации космических исследований (ISRO). Устройство с массой более 4 тонн предоставит местным клиентам высококачественные телекоммуникационные услуги. Работа аппарата рассчитана на 15 лет.

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Фото и видео: YouTube / The Launch Pad