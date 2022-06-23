Ракета Long March-2D стартовала с Сичана.

Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли серии Yaogan-35-02. Соответствующее заявление сделали представители Центрального телевидения КНР. Специалисты отметили, что миссия стартовала успешно. Запуск ракеты-носителя Long March-2D состоялся в 10:22 утра по местному времени (в 05:22 по времени Москвы) с территории космодрома Сичан, находящемся в северо-западной провинции Сычуань. На текущий момент космические аппараты вышли на заданную околоземную орбиту.

Данная миссия стала 424-м по счету для носителей серии "Чанчжэн". Спутники серии "Яогань" спроектированы специально для исследования поверхности планеты. Они будут оценивать уровень урожайности, применятся при ликвидации последствий стихийных бедствий. Иностранные эксперты не исключают того, что несколько спутников могут иметь военное назначение и использоваться Пекином в качестве средств для ведения оптико-электронной разведки.

Китай запустил спутник Tianxing-1 для изучения околоземного космического пространства.

Фото и видео: YouTube / PointOrView