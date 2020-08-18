Китай запустил спутник Tianxing-1 для изучения околоземного космического пространства

Ракета-носитель Kuaizhou-1 запущена с космодрома Цзюцюань.

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Tianxing-1, необходимы ученым для изучения околоземного космического пространства. Соответствующей информацией поделились представители Центрального телевидения КНР. Старт ракеты-носителя состоялся в 10:08 утра 23 июня по местному времени (или в 05:08 утра по времени Москвы). Аппарат отправлен на орбиту Земли при помощи Kuaizhou-1A с территории космодрома Цзюцюань, находящегося в провинции Ганьсу.

Напомним, что Kuaizhou-1 (в переводе с китайского "Быстрая лодка") представляет из себя ракету-носитель легкого класса. Она применяется для запуска небольших спутников. Первоначально ракета запускалась в версии Kuaizhou-1 (KZ-1), но после в Китае стали использовать ее улучшенную модификацию Kuaizhou-1A (KZ-1A).

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