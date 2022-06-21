В Японии заявили, что будут работать с G7 над усилением давления на Россию

Хирокадзу Мацуно оценил поставки российских энергоресурсов в Китай.

В Японии заявили, что будут работать со странами G7 над усилением давления на Россию. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно в Токио. Чиновник рассчитывает, что у Москвы не останутся пути для обхода западного санкционного давления, введенного из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине. Такое заявление эксперт сделал в ответ на вопрос о наращивании экспорта нефти РФ в Китай.

В тесном сотрудничестве с мировым сообществом мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек для обхода санкций. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Согласно статистических данных от китайской таможни, импорт российской нефти в мае 2022 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Таким образом Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок. Страна стала для КНР крупнейшим поставщиком углеводородного сырья.

Япония выразила протест Китаю из-за захода кораблей в зону у Сенкаку.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch