Япония выразила протест Китаю из-за захода кораблей в зону у Сенкаку

Хирокадзу Мацуно назвал действия Пекина неприемлемыми.

Япония выразила решительный протест Китаю в связи с заходом двух кораблей в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), находящихся в акватории Восточно-Китайского моря. Соответствующее заявление генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно сделал в рамках регулярного брифинга в Токио. Эксперт напомнил, что Япония считает этот регион своими территориальными водами. Деятельность Пекина по текущему вопросу он назвал неприемлемой.

В этой связи по дипломатическим каналам китайской стороны выразили протест…Мы продолжим следить за обстановкой в районе Сенкаку и принимать ответные меры. Хирокадзу Мацуно, генсек правительства Японии

Согласно информации от Управления безопасности на море Японии, китайские корабли зашли в спорный район 12-й раз за текущий год. Территориальный конфликт вокруг Сенкаку обострился в сентябре 2012 года, когда Токио объявил об их выкупе у частных владельцев-японцев. В Китае состоялись массовые акции протеста. С того времени китайские корабли демонстративно заходят в прибрежную зону.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch