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Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу

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Хирокадзу Мацуно рассказал о сотрудничестве Токио с Сахалином.

Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Токио с местными журналистами сделал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. По словам чиновника, Москва связывает данный вопрос по экономическому сотрудничеству Японии с Сахалином и промыслом морских ресурсов в акватории Кунашира, Шикотана, Хабомаи и Итурупа с предварительным условием (якобы предоставлением технической помощи региону).

Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения.

Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Также официальный представитель кабинета министров подчеркнул, что Япония пока не производила оплату по соглашению с российской стороной о рыбном промысле. Данную ситуацию Хирокадзу Мацуно считает дипломатической, поэтому он избегает огласки подробностей, о которых ему доложили.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch
 

Теги: рыбный промысел, сахалин, хирокадзу мацуно, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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