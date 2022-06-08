Захарова: заявление Зеленского о переговорах с Путиным нужно перепроверять

В МИД РФ считают, что президент Украины говорит по методичкам, предоставленным Западом.

Заявления представителей киевского режима необходимо перепроверять. К такому мнению в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание украинского политика о "победе на поле боя". Днем ранее авторы издания Financial Times отметили, что президент считает, что стране следует одержать победу именно в сражении. При этом лидер Украины также высказался за проведение мирных переговоров с Владимиром Путиным.

Это же не его слова. По-русски, даже в переводе, так не говорят. Это фраза из "той самой" методички Запада. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат обратила внимание журналиста на то, что в европейском регионе также проводится "очень показательная" полемику между венгерскими политиками и Украиной. По словам Марии Захаровой, в Будапеште уже начали сомневаться в адекватности лидера киевского режима.

Захарова назвала абсурдной реакцию Японии на ситуацию вокруг Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

