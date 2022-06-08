Захарова: заявление Зеленского о переговорах с Путиным нужно перепроверять

Заявления представителей киевского режима необходимо перепроверять. К такому мнению в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание украинского политика о "победе на поле боя". Днем ранее авторы издания Financial Times отметили, что президент считает, что стране следует одержать победу именно в сражении. При этом лидер Украины также высказался за проведение мирных переговоров с Владимиром Путиным.
Это же не его слова. По-русски, даже в переводе, так не говорят. Это фраза из "той самой" методички Запада.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат обратила внимание журналиста на то, что в европейском регионе также проводится "очень показательная" полемику между венгерскими политиками и Украиной. По словам Марии Захаровой, в Будапеште уже начали сомневаться в адекватности лидера киевского режима.
Захарова назвала абсурдной реакцию Японии на ситуацию вокруг Украины.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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