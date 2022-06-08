В МИД РФ рассказали о плачевном состоянии связей между Россией и Японией.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала абсурдной реакцию Японии на ситуацию вокруг Украины. Информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. По мнению гостьи программы, на текущий момент отношения между Москвой и Токио находятся в плачевном состоянии. В РФ полагают, что японская внешняя политика подчинена американской сторона и "растворилась в прозападной линии". Мария Захарова подчеркнула, что небольшому государству сложно проявлять самостоятельность при условии, что на территории располагается иностранная военная база.

Японский компьютер выдает кем-то разработанную программу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что сотрудничество между Москвой и Токио "разрушается со скоростью света". В МИД РФ считают, что забота Японии о ситуации на Украине выглядит абсурдно.

Захарова: русофобский зуд не дает покоя США.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

