Захарова: русофобский зуд не дает покоя США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что русофобский зуд не дает покоя США. Соответствующее мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы прокомментировала проблему закрытия воздушного пространства для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борт которого должен был отправиться в Сербию на встречу.
Русофобский зуд не дает покоя.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД РФ считают, что подобное поведение Черногории, Болгарии и Северной Македонии, которые не давали самолету пролететь над своими воздушными пространствами, следует считать как "воспитательная работа" Вашингтона в адрес Белграда.
Захарова: российско-турецкие переговоры будут интенсивными.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все