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Захарова: русофобский зуд не дает покоя США

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В МИД РФ прокомментировали срыв визита Сергея лаврова в Сербию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что русофобский зуд не дает покоя США. Соответствующее мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы прокомментировала проблему закрытия воздушного пространства для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борт которого должен был отправиться в Сербию на встречу. 

Русофобский зуд не дает покоя.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что подобное поведение Черногории, Болгарии и Северной Македонии, которые не давали самолету пролететь над своими воздушными пространствами, следует считать как "воспитательная работа" Вашингтона в адрес Белграда.

Захарова: российско-турецкие переговоры будут интенсивными.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: мария захарова, мид, русофобия, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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