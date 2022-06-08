Захарова: русофобский зуд не дает покоя США

В МИД РФ прокомментировали срыв визита Сергея лаврова в Сербию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что русофобский зуд не дает покоя США. Соответствующее мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы прокомментировала проблему закрытия воздушного пространства для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борт которого должен был отправиться в Сербию на встречу.

Русофобский зуд не дает покоя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что подобное поведение Черногории, Болгарии и Северной Македонии, которые не давали самолету пролететь над своими воздушными пространствами, следует считать как "воспитательная работа" Вашингтона в адрес Белграда.

Захарова: российско-турецкие переговоры будут интенсивными.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

