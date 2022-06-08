Захарова: российско-турецкие переговоры будут интенсивными

В МИД РФ рассказали о визите Сергея Лаврова в Анкару.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что российско-турецкие переговоры будут интенсивными. Информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Гостью программы ведущий попросил оценить данные о встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Анкары Мевлютом Чавушоглу. Мероприятие запланировано на 8 июня.

Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Накануне, в преддверии визита российского министра в Турцию, сотрудники МИД РФ сообщили о том, что стороны обсудят на заседании перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.

Захарова подтвердила, что несколько стран закрыли воздушное пространство самолету Лаврова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

