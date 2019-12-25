Захарова подтвердила, что несколько стран закрыли воздушное пространство самолету Лаврова

В МИД РФ рассказали, что коллективный Запад закрывает каналы для общения с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что несколько стран закрыли воздушное пространство самолету главе МИД Сергея Лаврова. Такое заявление чиновница сделала в эфире итальянского телеканала La7. Она подтвердила иностранным журналистам, что борт не смог пролететь над рядом государств, которые окружают Сербию.

…Лишь час назад страны, окружающие Сербию, закрыли естественный воздушный канал для самолета Сергея Лаврова, который должен был отправиться в Сербию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили коллегам о том, что российский министр по иностранным делам должен был проводить в Белграде рабочие переговоры, но страны Евросоюза и НАТО решили помешать этим планам. Мария Захарова подчеркнула, что говорит об очередном закрытом канале для коммуникации. По мнению дипломатов из Москвы, инициатором прерывания диалога с РФ является именно Запад.

СМИ: итальянскому журналисту стало плохо после интервью с Захаровой.

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