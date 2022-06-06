СМИ: итальянскому журналисту стало плохо после интервью с Захаровой

Первую помощь иностранцу оказал Владимир Соловьев.

РИА "Новости": итальянскому журналисту стало плохо после интервью с Захаровой. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на выступление представителя СМИ в эфире местного телеканала La7. Ведущий программы почувствовал слабость и недомогание после завершения интервью по Skape с официальным представителем российского внешнеполитического ведомства. В момент инцидента Джилетти Массимо обсуждал с коллегами и гостями передачи Non è l"Arena ситуацию. Через несколько минут участники заметили, что с ведущим что-то происходит.

О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо крик соведущей программы

После этого итальянцы ушли на рекламу. После данного блока журналистка сообщила зрителям, что Джилетти испытал внезапное недомогание. Далее эфир продолжился без представителя СМИ. Спустя час он вышел на связь с римской студией. При этом Джилетти находился без галстука и сидя. Он объяснил, что почувствовал головокружение из-за недостатка сахара или из-за холодов в Москве. Первую помощь иностранцу оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Италия высылает 30 российских дипломатов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

