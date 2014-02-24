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Италия высылает 30 российских дипломатов
Сегодня, 12:03
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Италия высылает 30 российских дипломатов

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Луиджи Ди Майо считает это решение вопросом национальной безопасности.

Италия высылает 30 российских дипломатов из страны. Об этом в интервью местному телеканалу Rai News 24 сообщил глава внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо. Чиновник рассказал в эфире СМИ о том, что утром 5 апреля в МИД вызван посол России Сергей Разов, которому предоставили информацию о решении Рима.

В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов.

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Луиджи Ди Майо указал прессе на то, что что сотрудники дипломатической миссии России отправятся домой по соображениям "национальной безопасности".

МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ.

Фото: Pixabay.com

Теги: высылка дипломатов, италия, луиджи ди майо, посол, сергей разов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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