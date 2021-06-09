МИД Дании объявил о высылке из страны 15 дипломатов РФ

Еппе Куфуд сообщил послу РФ о намерениях Копенгагена.

Датское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке из страны 15 российских дипломатов. Такое заявление перед журналистами сделал глава МИД Еппе Куфуд по результатам внеочередного заседания в Совете по иностранным делам. Чиновник назвал сотрудников дипломатической миссии РФ "разведчиками". Эксперт уточнил, что своим решением КОпенгаген защищает национальную безопасность.

Они должны покинуть страну в течение следующих 14 дней. Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран. Еппе Куфуд, глава МИД Дании

В официальном пресс-релизе МИД Дании говорится о том, что о данном правительственном уже было объявлено послу России в королевстве. При этом Дания не намерена отказываться от дипломатических отношений с Москвой, поэтому сам посол и ряд сотрудников ведомства остаются в стране.

Франция высылает российских дипломатов вслед за Германией.

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