Франция высылает российских дипломатов вслед за Германией

Как рассказали во французском ведомстве, "высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции"

В понедельник, 4 апреля, стало известно, что власти Франции приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Франции.

Как рассказали во французском ведомстве, "высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции". "Эта акция, - указали в МИД, - является частью демарша европейских стран".

По данным телеканала BFM, речь идет "примерно о 30 российских дипломатах". Российский МИД заявил, что ответит на этот демарш французской стороны.

Ранее мы сообщали, что Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Бербок добавила, что они будут инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами.

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