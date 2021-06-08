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Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Сегодня, 19:47
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Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

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Бербок добавила, что они будут инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами.

В понедельник, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов из России персонами нон грата. Об этом сообщают "РИА Новости".

Бербок добавила, что они будут инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами. Отметим, что точное количество высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок. 

Ранее мы сообщали, что Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции. Майя Санду рассказал о состоянии трех экономических отраслей, по которым Кишинев сотрудничает с РФ.

Фото: pexels

 

Теги: германия, дипломаты, персоны нон грата
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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