Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Бербок добавила, что они будут инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами.

В понедельник, 4 апреля, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов из России персонами нон грата. Об этом сообщают "РИА Новости".

Бербок добавила, что они будут инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами. Отметим, что точное количество высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.

Ранее мы сообщали, что Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции. Майя Санду рассказал о состоянии трех экономических отраслей, по которым Кишинев сотрудничает с РФ.

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