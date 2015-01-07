Майя Санду рассказал о состоянии трех экономических отраслей, по которым Кишинев сотрудничает с РФ.

Молдавия не будет помогать России обходить западные санкции. Об этом на пресс-конференции рассказала президент Майя Санду. Она уточнила, что республика не позволит российской стороне уйти от экономического давления через местную банковскую систему или за счет реэкспорта товаров, идущих из РФ.

Я знаю, что есть много обсуждения вокруг санкций, нет риска, чтобы Россия смогла обойти санкции через молдавскую банковскую систему, мы также не позволим реэкспорт российских товаров через Молдавию. Мы внимательно следим за этим. Майя Санду, президент Молдавии

Чиновница уточнила, что для Кишинева есть три основных направления экономических отношений. С Россией фактически приостановлено сотрудничество в финансовом секторе, так как банки Молдавии в подавляющем большинстве имеют зарубежный капитал и руководящие лица за пределами республики. Они вынуждены соблюдать международные ограничения, введенные против РФ. Из-за невозможности отправки товаров через территорию Украины также снизились показателю по экспорту продукции.

Еще одним аспектом экономических отношений с Россией является закупка газа, у нас есть всего один поставщик, мы не можем отказаться от закупки газа у РФ и мы не единственная страна в таком положении. Майя Санду, президент Молдавии

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Фото: YouTube / Privesc.Eu Moldova