Минэнерго гарантирует, что цена бензина на АЗС в 2022 году не вырастет выше инфляции

Антон Рубцов рассказал о работе механизмов по рыночному урегулированию сегмента.

Российское министерство по энергетике гарантирует, что цена бензина и дизеля на автозаправочных станциях по стране в 2022 году не будет расти выше уровня инфляции. Такое заявление перед сенаторами в верхней палате парламента сделал директор департамента Антон Рубцов. Чиновник добавил, что существующие механизмы по рыночному регулированию позволят кабмину сохранить маржинальность как переработки, так и розничного сегмента продаж топлива.

В среднесрочной перспективе каких-либо проблем с маржинальностью не ожидаем. Эту посевную мы пройдем успешно, с точки зрения ГСМ, никаких вопросов никаких не будет. С точки зрения всего года, население не увидит роста цен на заправках. Антон Рубцов, глава Департамента Минэнерго РФ

Андрей Рубцов выступил в Совете Федерации против предложения установить предельные цены на горюче-смазочные материалы для посевных работ. Чиновник рассказал парламентариям о том, что он озвучивает личную экспертную позицию, а не позицию всего Минэнерго.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации России