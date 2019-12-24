Спутники будут запущены с "Восточного".

Российский "Гонец" попробует догнать американский Iridium. Об этом рассказали представители "Роскосмоса". Специалисты пояснили, что на данный момент создают проект системы низкоорбитальной спутниковой связи нового поколения. Ведомство ставит перед собой задачу догнать в оснащении, по пропускным характеристикам возможности иностранных аналогов.

Генеральный директор "Гонца" Павел Черенков рассказал, что для поддержания "Гонца-М" потребуется два или три ракетных старта. Это связано с тем, что действующая система предполагает ежегодное пополнение. Космические аппараты будут запущены с космодрома "Восточный" при помощи носителя "Союз-2.1б".

На начальном этапе развертывания будут выводиться по 7 аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе Павел Черенков, гендиректор "Гонца"

Эксперт напомнил, что на площадке строится старт под легкий носитель. Он будет актуален для "Гонца". Проект позволит России иметь собственную постоянно действующую низкоорбитальную систему связи.

В России стартовало создание новой спутниковой системы связи.

Видео: Youtube/IridiumComm