Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России стартовало создание новой спутниковой системы связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Павла Черенкова.
В настоящий момент идет активная фаза подписания контрактов.
Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию.
заявил Павел Черенков
Отмечается, что соответствующие спутники будут спускать космодрома Восточный при помощи ракет-носителей "Союз-2.1б".
Ранее мы сообщали о том, что итальянский робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна.
Видео:АО Спутниковая система Гонец/YouTube
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