Сейчас идет активная фаза подписания контрактов со всеми соисполнителями работ.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России стартовало создание новой спутниковой системы связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Павла Черенкова.

В настоящий момент идет активная фаза подписания контрактов.

Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию. заявил Павел Черенков

Отмечается, что соответствующие спутники будут спускать космодрома Восточный при помощи ракет-носителей "Союз-2.1б".

Ранее мы сообщали о том, что итальянский робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна.

Видео:АО Спутниковая система Гонец/YouTube