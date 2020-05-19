Итальянский робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в Италии ученые создали робота-краба, который сможет изучить тайны морского дна. Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что устройство имеет шесть широко расставленных ног, которые могут вытягиваться и сгибаться. Робот-краб оттолкнуться и запрыгнуть на небольшой уступ.
Известно, что соответствующим роботом можно управлять с ноутбука.
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Видео:Teleambiente channel/YouTube
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