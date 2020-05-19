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Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

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В список вошла как недавно вышедшая линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в сети появился список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12. Об этом представители компании сообщили во время онлайн-трансляции.

Известно, что новую прошивку получит линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X. Соответствующее обновление запустят в конце июня. 

Отмечается, что новая версия отличается от "старой" наличием мобильных сервисов Google и поддержкой большого количества языков.

Ранее мы сообщали о том, что онлайн-магазин Epic Games пострадал из-за бесплатной раздачи GTA V.

Видео:CNET Highlights/YouTube

Теги: общество, технологии
Категории: Лента новостей, Культура, Общество,

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