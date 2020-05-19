Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

В список вошла как недавно вышедшая линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в сети появился список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12. Об этом представители компании сообщили во время онлайн-трансляции.

Известно, что новую прошивку получит линейка Mi 10, так и более старые гаджеты, вроде Mi 6X. Соответствующее обновление запустят в конце июня.

Отмечается, что новая версия отличается от "старой" наличием мобильных сервисов Google и поддержкой большого количества языков.

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Видео:CNET Highlights/YouTube