Представители компании попросили пользователей подождать 24 часа в случае появления ошибки.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что онлайн-магазин Epic Games пострадал из-за бесплатной раздачи GTA V. Об этом сообщили представители компании.

Как оказалось, проблемы с онлайн-магазином начались ещё день бесплатной раздачи GTA V. Представители компании отметили, что в случае ошибки пользователям необходимо подождать 24 часа, а после снова попытаться скачать игру.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360, но в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты".

Видео:Rockstar Games/YouTube