Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что онлайн-магазин Epic Games пострадал из-за бесплатной раздачи GTA V. Об этом сообщили представители компании.
Как оказалось, проблемы с онлайн-магазином начались ещё день бесплатной раздачи GTA V. Представители компании отметили, что в случае ошибки пользователям необходимо подождать 24 часа, а после снова попытаться скачать игру.
Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360, но в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One.
Ранее мы сообщали о том, что в Сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты".
Видео:Rockstar Games/YouTube
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