В Сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты"

Видео со съемок седьмого сезона российского комедийного сериала "Сваты" появилось в одном из фанатских аккаунтов в Instagram.
В ролике все актёры хором исполняют песню "Тополя". Самые внимательные зрители с легкостью в ролике могут узнать Федора Добронравова (Иван Будько) и Николая Добрынина (Митяй). Поклонники под коротким видео оставили множество комментариев.
В начале марта появилась информация, что Железняк и Кравченко уехали со съемок "Сваты-7".
Видео: Instagram/ zvezdi_svatov
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