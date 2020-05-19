В Сети появилось видео со съемок седьмого сезона сериала "Сваты"

В ролике все актёры хором исполняют песню "Тополя".

Видео со съемок седьмого сезона российского комедийного сериала "Сваты" появилось в одном из фанатских аккаунтов в Instagram.

В ролике все актёры хором исполняют песню "Тополя". Самые внимательные зрители с легкостью в ролике могут узнать Федора Добронравова (Иван Будько) и Николая Добрынина (Митяй). Поклонники под коротким видео оставили множество комментариев.

В начале марта появилась информация, что Железняк и Кравченко уехали со съемок "Сваты-7".

Видео: Instagram/ zvezdi_svatov