Людмила Артемьева объяснила, почему в "Сватах-7" с ней мало сцен

Причиной стали затянувшиеся съемки ситкома.

Звезда сериала "Сваты", актриса Людмила Артемьева рассказала, почему в новом сезоне так мало сцен с ее участием. По ее словам, причиной тому стали затянувшиеся съемки ситкома. Кроме того, повлияла длительная пандемия. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Артемьева объяснила, что не могла попасть на съемки по независящим от нее обстоятельствам. Сериал снимался долго, начинали пять лет назад. В Белоруссии отсняли небольшой кусок картины и планировали продолжить работу в другом месте, однако не получилось. Также Артемьева думала, что ее героиню уберут из сериала, но ее оставили.

В заключении актриса добавила, что с удовольствием бы принимала полноценное участие в сериале, но в тот момент это было невозможно.

Ранее мы писали, что зрителей разочаровал новый сезон "Сватов".

Фото: Instagram / liudmilartemyeva