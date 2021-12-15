Представлен официальный трейлер нового сезона сериала "Сваты"

В новом сезоне события развернутся через пять лет после шестой части "Сватов", премьера которой состоялась в 2013 году.

Телеканал "Россия 1" представил проморолик по случаю скорой премьеры седьмого сезона комедии "Сваты". Пока дата первой серии не называется, но очевидно, что выход новых серий в эфир запланирован на самое ближайшее время.

В новом сезоне события развернутся через пять лет после шестой части "Сватов", премьера которой состоялась в 2013 году. В этом сезоне зрителей ждет путешествие в прошлое, когда будут рассказаны истории сватов в молодости, свадьба Жени и Джека, знакомство Будько и Берковичей с новыми членами семьи – родителями Джека.

Актерский состав остался прежним. В седьмом сезоне к своим ролям вернутся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Даниил Белых, Инна Королева, Константин Чернокрылюк, Анна Полищук, Олеся Железняк, Николай Добрынин и другие.

В новом сезоне будет девять серий, это чуть ранее в интервью подтвердил один из сценаристов проекта Андрей Ильков.

Ранее режиссер "Сватов" не исключил выхода восьмого сезона сериала.

Видео: YouTube / Россия 1