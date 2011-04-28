Режиссер "Сватов" не исключил выхода восьмого сезона сериала

Премьера седьмого должна состояться в декабре.

Режиссер седьмого сезона "Сватов" Андрей Яковлев рассказал в Instagram, когда зрители смогут увидеть новые серии любимого сериала. Ожидалось, что премьера состоится в ноябре. Однако выход седьмой части перенесли на декабрь.

Точная дата премьеры пока не называется. Режиссер призвал пользователей интернета не верить сторонним сайтам. Вся официальная информация будет публиковаться в его аккаунте.

Один из подписчиков также поинтересовался у Яковлева по поводу продолжения сериала. Режиссер не исключил, что "Сваты" могут получить восьмую часть.

Ранее Анна Кошмал анонсировала выход седьмых "Сватов".

Фото: Instagram / andrei_yakovlev_official