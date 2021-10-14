Анна Кошмал анонсировала выход седьмых "Сватов"

Актриса также поделилась ссылкой на трейлер нового сезона.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", анонсировала выход седьмого сезона. В Instagram она заявила, что премьера состоится уже совсем скоро, и поделилась ссылкой на трейлер нового сезона.

Предыдущий сезон "Сватов" вышел в 2016 году. В продолжении проекта в центре сюжета вновь окажутся Женька и ее бабушки и дедушки. Последние сцены нового сезона снимались в Грузии. По словам режиссера Андрея Яковлева, премьера первой серии состоится осенью этого года.

В "Сватах-7" зрители увидят знакомых с прошлых сезонов актеров: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко, Николая Добрынина, Анну Кошмал, Людмилу Артемьеву и др. Кроме того, в сериале появятся новые персонажи.

Ранее мы писали, что трейлер ремейка "Один дома" получил на YouTube 43 тысячи дизлайков.

Видео: YouTube / The best Films series