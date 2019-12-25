Стало известно, когда "Сваты-7" выйдут на экраны

Режиссер Андрей Яковлев рассказал, когда на экраны выйдет долгожданный седьмой сезон сериала "Сваты". По его словам, премьера первой серии состоится осенью этого года. Точную дату зрителям сообщат позднее, уточнил он в Instagram.
Накануне в Грузии были отсняты последние сцены нового сезона. В съемках седьмого сезона приняли участие все полюбившиеся актеры: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Людмила Артемьева и др. При этом Артемьевой на съемках в Грузии не заметили.
Режиссер пояснил, что актриса, сыгравшая Ольгу Ковалеву, выбыла из проекта. Она отснялась в нескольких эпизодах "Сватов-7" еще в 2017 году в Белоруссии. В Грузии ее уже не было. По словам Яковлева, такого присутствия героини в сюжете будет достаточно для истории.
Ранее Добронравов поделился переживаниями по поводу съемок в "Сватах".
Фото: Instagram / andrei_yakovlev_official
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