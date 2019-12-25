Добронравов поделился переживаниями по поводу съемок в "Сватах"

Артист боится стать заложником одной роли.

Российский актер театра и кино Федор Добронравов рассказал о своих переживаниях по поводу съемок в "Сватах". Накануне в Грузии были отсняты последние сцены седьмого сезона.

В фильме "Сваты за кадром" Добронравов признался, что боится стать заложником роли Ивана Будько. Он заявил, что не хотел бы повторить судьбу Вячеслава Тихонова, который сыграл сотни ролей, а "умер Штирлицом".

Сериал "Сваты" выходит с 2008 года. Премьера последнего сезона запланирована на 2022 год. По словам режиссера Андрея Яковлева, зрители увидят на экране всех полюбившихся актеров. Кроме Добронравова в "Сватах-7" снялись Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Людмила Артемьева и др.

Ранее продюсер "Сватов-7" подтвердил участие Вахтанга Кикабидзе в проекте.

Фото: Instagram / svaty7_2020