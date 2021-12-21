Новый сезон "Сватов" выйдет на "России-1" 27 декабря

Действие развернется через пять лет после событий, показанных в шестой части.

Стала известна дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты". Премьера состоится на телеканале "Россия-1" 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

В новом сезоне зрителей ждет много сюрпризов. В частности, появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич. Действие развернется через пять лет после событий, показанных в шестой части.

В "Сватах-7" супруги Будько и Ковалевы-Берковичи окажутся в водовороте семейных страстей. Внучка Женька планирует выйти замуж, а бабушки и дедушки помогут ей сделать правильный выбор. Отдых сватов в Белоруссии приведет к международному скандалу, а поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий.

Создатели сериала пообещали зрителям и комедию, и драму, и мюзикл, и боевик.

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Видео: YouTube / Россия 1