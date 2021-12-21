Шоу "Прямой эфир" на "России-1" закроют с 28 февраля

Вместо него будет выходить новая программа с Андреем Малаховым.

С 28 февраля на телеканале "Россия-1" перестанет выходить шоу "Прямой эфир". Вместо него появится новая программа с Андреем Малаховым. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

На телеканале заявили, что Малахов стал настоящим телевизионным брендом, который формировался в течение многих лет. Теперь он будет вести новое шоу под названием "Малахов". Отличие новой программы от других – колл-центр, который развернут прямо на съемочной площадке. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь.

Премьера состоится 28 февраля в 17:30.

Ранее новый парень Матильды Шнуровой рассказал, что привлекает его в женщинах.

Фото: Instagram / malakhov007