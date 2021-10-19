Новый парень Матильды Шнуровой рассказал, что привлекает его в женщинах

В первую очередь стоматолог Антон Криворотов обращает внимание на зубы, а затем на упругие ягодицы.

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда впервые за долгое время показала своего бойфренда. Новым избранным светской львицы стал стоматолог Антон Криворотов. В своем Instagram мужчина рассказал, на что обращает внимание при выборе женщины.

По словам Криворотова, в первую очередь он обращает внимание на зубы, а затем на упругие ягодицы. При этом он подчеркнул, что в погоне за идеальными зубами и телом не стоит бежать за винирами и имплантами.

Впервые Шнурова рассказала об отношениях с Криворотовым 14 февраля. С ним она отправилась на отдых в Калифорнию. Бойфренд Шнуровой наиболее известен по шоу "Холостяк". В финале проекта он выбрал Барбару Пино. Однако долго их отношения не продлились – буквально через полгода пара рассталась, а из соцсетей исчезли общие фотографии.

Стоит отметить, что участниц шоу "Холостяк" Антон Криворотов также оценивал по зубам.

Фото: Instagram / dr.krivorotov, matilda.shnurova