Матильда Шнурова заявила о скором закрытии ресторанов "Кококо" в Петербурге

Заведение будет работать до 1 июля 2023 года.

Бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда сообщила, что её ресторан "Кококо" в Петербурге закроется уже этим летом. Об этом она сообщила в соцсетях.

Матильда отметила, что не видит возможности для существования заведения в "контексте сегодняшних событий". Напомним, что изначально ресторан открылся на улице Некрасова, но позже он переехал в Новую Голландию в формате бистро.



Заведение будет работать на 1 июля 2023 года, уточнила Шнурова.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявили победителей премии WHERETOEAT Russia.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)